إيمان العاصى: «بخط الإيد» مكتوب بحرفية شديدة

كشفت أميرة الدراما الفنانة إيمان العاصي، أن تعليقات الجمهور على الحلقات الأولى من مسلسل "بخط الإيد" جاءت إيجابية، متوقعة تعلق الجمهور بالعمل، لأن أحداثه كتبت بحرفية شديدة والتنفيذ فيه إبداع.



وأضافت "العاصي" أنها راضية بردود الفعل الأولية على المسلسل، خاصة أنها تلقت العديد من الإشادات من المشاهدين والنجوم بعد عرض المسلسل، وانهالت عليها عبارات التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشارت أميرة الدراما، إلى أن الشخصية التي تجسدها مختلفة عما قدمته، لافتة إلى أنها متحمسة جدًا لقضية التفكك الأسري وضحاياه من الأطفال التي يناقشها المسلسل.



وتابعت، أنها تجسد شخصية "جيهان" ربة منزل متزوجة، تتعرض للعديد من المشكلات في حياتها اليومية، وتعاني من حالة نفسية تظهر من خلال طريقة تعاملها مع زوجها، وأبنائها، والمحيطين بها.



يذكر أن مسلسل "بخط الإيد" الذى بدأ عرضه السبت الماضي، عبر قناة Dmc يعود إلى نوعية الأعمال الطويلة، ويصل عدد حلقاته لـ45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول عدة قضايا اجتماعية مستوحاة من الحياة، وينتج عنها العديد من المشكلات التى يناقشها العمل ويحاول أبطاله إيجاد حلول لها.



ويشارك في بطولة المسلسل أحمد رزق، وسوسن بدر، وصفاء جلال، وخالد كمال، ومحمد حاتم، ومحمد محمود، ويسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل.