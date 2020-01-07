قيادات المنوفية يهنئون الأنبا بنيامين بعيد الميلاد المجيد

قدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، التهنئة لقداسة الأنبا بنيامين أسقف المنوفية والإخوة الأقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.



جاء ذلك خلال زيارته التي قام بها صباح اليوم لمطرانية المنوفية بشبين الكوم، رافقه كلٌ من مدير الأمن، ومدير فرع الأمن الوطني، ومسئول الأمن العام، وسكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ووفد بيت العائلة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



أكد المحافظ على وحدة أبناء الوطن من مسلمين ومسيحين، داعيا المولى أن تظل راية مصر عالية خفاقة، وأن يكون العام الجديد عام خير ورخاء على مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.



وأشار أسقف المنوفية إلى أن ميلاد السيد المسيح سيظل تجسيدا لهذه المعاني الإنسانية، والقيم السامية التي كان لها بالغ الأثر في بناء الحضارة على أرض مصر، موضحًا أن مصر ستظل دائما رمزًا للأمن والأمان ووحدة شعبها وبكافة أطيافه.



جدير بالذكر أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية شارك مساء أمس الإثنين، الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، وشهد صلاة القداس بمطرانية المنوفية بشبين الكوم بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.