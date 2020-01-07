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مصر

بطاقات تموينية لذوى الهمم دون التقيد بالحد الأقصى للدخل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صلاح عامر
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كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة والداخلية، عن أنه سيتم استخراج البطاقات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل واستخراج بطاقات تموينية جديدة ومستجدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة للأسر الأولى بالرعاية وغير المدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية وأصحاب المعاشات التي تقل عن 1200 جنيه والموظفين الذين يصل دخلهم إلى 1500 جنيه، والعمالة الموسمية والعمالة المؤقتة التي يصل دخلها 800 جنيه شهريًا من خلال إجراء البحوث الاجتماعية من خلال الوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في مديريات التضامن بالمحافظات.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"الدستور"، أنه يتم استبعاد استخراج البطاقات التموينية الجديدة في حال عدم إرفاق رقم الهاتف المحمول الشخصي المسجل بالرقم القومي في شركات الاتصالات أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم على البطاقات ليحصل من خلاله على الرقم السري لتفعيل البطاقة بعد تسلمها في أقل من 21 يومًا.

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