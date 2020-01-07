مدير أمن كفر الشيخ: دور العبادة بالمحافظة مُؤمنة تمامًا

أكد اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، أنه تم تكثيف التواجد الأمني، ونشر تشكيلات الأمن المركزي بالمحافظة، لتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد.



وأشار "حسن" إلى أنه تم تأمين دور العبادة بالمحافظة، ومراقبة الأسوار الخاصة بالكنائس بالكاميرات عالية الجودة، وانتشار فرق الأمن والكمائن والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، لتقديم الخدمة الأمنية اللازمة.



وأضاف مدير الأمن، أن قوات الأمن تُكثف من تواجدها أمام الكنائس بكل المدن على مداخل ومخارج المحافظة من خلال نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، لإحكام السيطرة على الوافدين إليها، ولضبط الخارجين على القانون.



وقدم مدير أمن كفر الشيخ، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بكنيسة القديسة دميانة بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، منذ قليل، داعيا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.