وفد من جامعة دمياط يشارك في احتفالات عيد الميلاد

قام الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط، والدكتور محمد أبوشوارب عميد كلية التربية الرياضية بجامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى كنيسة العذراء بميدان سرور بدمياط، لتقديم التهنئة لأسقف دمياط في احتفالات أعياد الميلاد.



جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي النواصري مسئول التواصل الطلابي بكلية التربية الرياضية بجامعة دمياط، ومجموعة من اتحاد طلاب جامعة دمياط، ووفد من طلاب كلية التربية الرياضية.



يشار إلى أنه بدأت، مساء أمس الإثنين، فعاليات القداس الإلهي "قداس باسيليوس الكبير"، بمناسبة عيد الظهور الإلهي، وأعقب القداس الإلهي صلاة تقديس المياه.



وشاركت فرق الإنقاذ والطوارئ في تأمين القداس الإلهي بكنيسة العذراء بمدينة دمياط، كما فرضت قوات الشرطة تأمينات مكثفة على الكنائس.