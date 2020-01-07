تأجيل حفل محمد عساف فى الشارقة

أعلنت إدارة مسرح المجاز بإمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، عن تأجيل حفل الفنان الأردني عمر العبداللات، ومحبوب العرب الفلسطيني محمد عسّاف، إلى 24 يناير الجاري، حيث كان من المقرر إقامته الجمعة المقبل، ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات مهرجان "هلا بالمجاز"، التي يستضيفها المسرح، منذ ديسمبر 2019 وحتى أبريل 2020، نظرًا لتوقعات تساقط أمطار الخير، وحفاظًا على سلامة وأمن جمهور المسرح، وحرصًا على أن يستمتعوا بأجواء الحفل.



ويشهد التاريخ الفني على الكثير من الإبداعات التي قدّمها الفنانان، فالجمهور ينتظر بفارغ الصبر الاستماع لروائع الأغاني التي أبدع فيها العبداللات خلال مسيرته الطويلة، فمن "يا سعد"، إلى "مشتاق"، وصولًا إلى توليفة من الأغنيات الأردنية ذات الطابع الشعبي والفلكلوري والوطني، كما سيستمتع جمهور المجاز بأغنيات متميزة لمحبوب العرب صاحب "علّي الكوفية"، و"يا طير الطاير"، و"مكانك خالي"، وغيرها من الروائع الغنائية.



يشار إلى أن "مسرح المجاز" نجح في ترسيخ مكانته كوجهة سياحية وترفيهية رائدة على مستوى الإمارة، باستضافته فعاليات ثقافية عالمية المستوى، وحفلات موسيقية تضم فنانين ونجومًا معروفين عالميًا من داخل وخارج العالم العربي.



واستضاف المسرح مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين، بمن فيهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إجليسياس، ونجوم الطرب العربي محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة الشابة صاحبة الصوت العذب بلقيس، كما استضاف المسرح كلّا من السوبر ستار راغب علامة، ومحبوب العرب محمد عساف، والفنان الكويتي نبيل شعيل، وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، والنجم العراقي ماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.