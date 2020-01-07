تجديد حبس متهمة بقتل زوجها فى أكتوبر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس ربة منزل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل زوجها بسبب تصويرها أثناء العلاقة الزوجية؛ لابتزازها.



وتواجه المتهمة بقتل زوجها في مدينة 6 أكتوبر، عقوبات القتل العمد، وفي حالة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وصدور حكم ضدها، فمن المقرر أن ترحل إلى سجن القناطر لقضاء فترة العقوبة.



وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنقل موظف إلى المستشفى، مفارقًا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.



بإجراء التحريات، تبين أن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها اعترفت بما نسب إليها، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، ومحاولة القتيل تصويرها خلال العلاقة الزوجية، لابتزازها إذا طلبت الطلاق منه.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمة.