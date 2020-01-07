6 مصانع لإنتاج السكر في الصعيد تبدأ في استلام محصول القصب

كشف كريم جمعة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن 6 مصانع للسكر في محافظات الصعيد بدأت في استلام محصول قصب السكر الجديد من المزارعين في محافظات المنيا وأسيوط وأسوان وجاري تشغيل مصنعين للسكر في دشنا بمحافظة قنا وجرجا بمحافظة سوهاج خلال الأسبوع المقبل.



وتوقع جمعة في تصريح لـ"الدستور"، أن يصل إنتاج الـ 8 مصانع من قصب السكر إلى مليون و100 ألف طن سنويا من خلال عصر القصب وإنتاج السكر المحلي، مضيفًا أن الأرصدة الاحتياطية للسكر آمنة ومستقرة وتكفي الاحتياجات المحلية لمدة 6 أشهر مقبلة.



وقال إن لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة أرواحا ما بين 70٪ إلى 75% واستيراد نسبة 25% سكر خام من الخارج لإعادة تكريره في مصانع السكر، مشيرًا إلى أن الفجوة بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك تصل ما بين 700 ألف طن إلى 800 ألف طن.