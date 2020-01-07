انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن كسر مفاجئ بالخط الرئيسي قطر 1000 مللي بطريق مسطرد القديم.



وأكدت أن قطع المياه ستكون بالمناطق الآتية " النزهة الجديدة - الكوربة - هليوبوليس - سانت فاطيما - منطقة الحجاز ومتفرعاته - جامع الفتح - خلف الكلية الحربية - ش فريد سميكة - منطقة عين شمس الشرقية والغربية - منطقة المسلة - خارج المطرية - الهايكستيب".



وأوضحت الشركة أنها تأسف عن هذا العطل الخارج عن ارادتها لأنها تبذل لإنهاء أعمال الإصلاحات في أقل فترة زمنية ممكنة.



وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.