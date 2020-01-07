50% تخفيضات على إصدارات «الأعلى للثقافة» بمعرض ملتقى الشعر

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، على هامش ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي الذي ينطلق في الفترة من 13 إلى 16 يناير الحالي، معرضًا للكتاب تشارك به هيئات النشر بوزارة الثقافة، بالإضافة إلى عدد كبير من دور النشر الخاصة.



ويقدم المجلس تخفيضات على إصداراته تصل إلى 50%، لتشجيع القراء على اقتناء الكتب، لرفع المعرفة وزيادة الوعي لدى المواطنين.



ويعمل الأعلى للثقافة على التخلص من الإصدارات المتراكمة بالمخازن التابعة له، على مدار السنوات الماضية، والتي فشل فيها في توزيع تلك الإصدارات.



ويشارك في الملتقى ما يقرب من 100 شاعر وناقد من 15 دولة مختلفة، وخلال أيامه سيتم إعلان اسم الفائز بجائزة القاهرة للشعر العربي في دورتها الخامسة.