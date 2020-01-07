أستاذ جامعي: أردوغان يسعى إلى توظيف التاريخ لخدمة مصالحه

قال الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى دائمًا إلى توظيف التاريخ لخدمة مصالحه.



وأوضح عفيفى، خلال مداخلة هاتفية له في "قناة الغد"، أن أردوغان يمارس الحرب بسيوف التاريخ، ولذلك يلجأ كثيرًا في أحاديثه إلى التاريخ لتوظيفه سياسيًا لخدمة أهدافه.



وأكد أن هناك جدلًا كبيرًا حول انتقال الخلافة إلى السلاطين العثمانيين، فضلًا عن أن معظم المصادر العربية المعاصرة للفترات الأولى للعثمانيين لم يذكر فيها هذا الأمر، وحيث إن الخلافة تكون في "قريش"، فكيف تنتقل إلى عنصر تركي؟! حتى في المسلسلات والأفلام التركية يذكر لقب "السلطان" وليس الخليفة.



ولفت إلى أن توظيف فكرة الخلافة جاءت في القرن الـ19، وتم استثمارها على يد السلطان عبدالحميد الثاني في محاولة منه إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدولة العثمانية التي كانت شبه منهارة في هذه الفترة، فتم استدعاء وتوظيف فكرة الخلافة الإسلامية في محاولة للسيطرة على الشعوب، ومواجهة روسيا بالشعوب الإسلامية، وأيضًا مناوءة بريطانيا.



وتابع: يبدو أن أوهام الخلافة العثمانية المزعومة ما زالت عالقة في ذهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حتى مع بداية العام الجديد الذي يستقبله العالم بالسلام، فأحلامه يبدو أنها لا تنقطع بالحروب والدماء، وفي مسعى منه للاستيلاء على ثروات المنطقة وعلى رأسها الغاز، قام أردوغان بتوقيع اتفاقية مع حكومة الوفاق في ليبيا برئاسة فايز السراج، أملًا في تحقيق مشروعه الاستعماري في المنطقة، والحصول على أكبر قدر ممكن من العوائد والمصالح الاقتصادية التي ستحققها أنقرة حال تفعيل الاتفاقية.