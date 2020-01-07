ارتفاع الناتج القومي إلى 5.2 تريليون جنيه في عامين (خاص)

كشفت التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بشأن فحص الحساب الختامي للدولة عن العام المالي الماضي 2019،2018، الذي تنفرد به "الدستور"، عن معدلات التغير التي طرأت على الناتج القومي الإجمالي للدولة خلال السنوات المالية الخمس الماضية، مبينا ارتفاعها بنحو 2.8 تريليون جنيه حتى يونيو الماضي، وذلك مقارتة بقيمته في العام المالي 2015،2014.



ووفقا لما أظهرته البيانات الواردة في التقرير، بلغت قيمة الناتج القومي الإجمالي بسعر السوق للسنتين المالييتين 2019- 2018، 2018- 2017، نحو 5.2 تريليون جنيه، مقابل نحو 3.7 تريليون جنيه للسنة المالية 20172016.



فيما بلغت قيمته في نهاية العام المالي 2016- 2015 نحو 2.8 تريليون جنيه، مقابل 2.4 تريليون جنيه في نهاية السنة المالية 2015-2014.