600 مواطنًا يخضعون للكشف المبكر عن الدرن بالقليوبية

نظمت مديرية الصحة بالقليوبية برعاية الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، القافلة الطبية الثانية للكشف المبكر عن مرض الدرن، وذلك بوحدة طب الأسرة بقرية عرب جهينة التابعة للإدارة الصحية بشبين القناطر، وذلك بمشاركة الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور وجدي عبد المنعم أمين.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الإدارة العامة للأمراض الصدرية قدمت حافلة الكشف الطبي المبكر والمزودة بجهاز الأشعة الديجيتال، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الحليم من وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه استفاد من القافلة 600 شخصًا حيث تم فحص 200 مواطنًا بجهاز الأشعة الديجيتال.



لفت وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم الكشف على 400 حالة لأغراض صدرية أخرى، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية عن مرض الدرن، وتم توزيع كتيبات توضيحية عن طرق مكافحة المرض.



وأوضح "الطباخ" أن جميع الخدمات المقدمة في القافلة من فحص وأشعة وعلاج بالمجان، تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء مدير إدارة الأمراض الصدرية بالقليوبية، والتي قامت بالعمل على الأشعة وإلقاء الندوات التثقيفية.