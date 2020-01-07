«لكي لا تنقرض».. «سعفان» يوجه بالتدريب على الحرف البيئية

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة استغلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتحركة للتدريب غير النمطي والحفاظ على المهن الحرفية والبيئية غير التقليدية، وذلك بهدف الحفاظ على المهن من الانقراض، ولتوفير فرص عمل للفتيات وإقامة مشروعات صغيرة، فضلا عن التدريب على مهنة صيانة وإصلاح وصيانة الطاقة الشمسية.



وشدد سعفان، على أن هذا التدريب من أجل التشغيل، وإقامة مشروع صغيرة للشباب، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرى الأكثر احتياجا.



وقال الوزير، إن مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية غير التقليدية على المهن المختلفة، والتي يتطلبها سوق العمل للحفاظ عليها وتتميز بها المحافظة بتوافر الخامات البيئية بها.



الحرف البيئية



وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا -أيضا- تنفيذ دورة تدريبية على مهنة السجاد والكليم لنحو 15 متدربة من الإناث بمركز ومدينة باريس بمكتب عمل باريس وتستمر لمدة شهرين، فضلا عن دورة أخرى بنفس العدد وعلى نفس المهنة بمركز ومدينة بلاط بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية البندر، وتهدف لتدريب الفتيات على المهن والحرف البيئية، حيث يتم استخدام مخلفات النخيل وهي من المهن التي تقبل عليها الفتيات نظرا لجمال هذه المهنة، لتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهنة من الانقراض، مؤكدا أن هذا التدريب يسهم بجزء كبير فى حل مشكلة البطالة.



صيانة الطاقة الشمسية



وأوضح الوزير أن المديرية تقوم أيضا بالتدريب على مهنة صيانة وإصلاح الطاقة الشمسية لتأهيل الشباب من الذكور بمركز ومدينة الفرافرة، حيث أن اتجاه الدولة حاليا استخدام الطاقة البديلة، ومنها الطاقة الشمسية التى تتميز بها محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى أن جميع المشروعات القومية التى تقام حاليا بالمحافظة تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية، ومن هنا يتم تنفيذ تلك البرامج لتوفير العمالة المدربة لتلك المهنة التي يحتاجها سوق العمل.



وفي نفس السياق قال أحمد طليب مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد، إنه بجانب هذه الدورات تقام دورة تدريبية على مهنة صيانة أجهزة الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس بمكتب عمل الداخلة بمدينة موط لنحو 15 متدربا ومتدربة، مؤكدا أن هذه البرنامج كلها تقدم بالمجان للشباب والفتيات تنفيذ لتوجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، والمحافظ اللواء محمد الزملوط.



ويقوم مدير المديرية بصفة مستمرة بتفقد مراكز التدريب لمتابعة الدورات التدريبية، ومنها على الوحدات المتنقلة التي يتم التدريب بها على مهنة التفصيل، والخياطة، وكهرباء التوصيلات، والتركيبات والسباكة الصحية، تمهيدا لمنح الثلاثة الأوائل ماكينة خياطة لكل متدربة وشنطة معدات لكل متدرب من الذكور.



وكشف "طليب" عن أن محافظ الوادي الجديد تشجيعا للمتدربات منح الثلاثة الأوائل مكافأة مالية، حيث يحصل الأول على مبلغ 3000 جنيه، والثاني 2000 جنيه، والثالث 1000 جنيه تحفيزا لهم، كما وجه بضرورة الاستفادة من المتدربات ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لهم.