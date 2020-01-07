لماذا ألغت «النقض» إعدام متهم بالهجوم على قسم كرداسة؟

أودعت دائرة "الإثنين ج" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار ممدوح يوسف، حيثيات حكمها الصادر في يونيو الماضي، بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضد "أشرف محمد عيسى" المتهم في قضية الهجوم على قسم شرطة كرادسة، والمقيدة برقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، ومعاقبته بالسجن المؤبد بدلًا منها.



وأكدت النقض فى حيثيات حكمها، أنه لما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية، فمن غير المقبول عقلًا ومنطقًا أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وهي التعديلات السارية منذ مايو 2017 وبموجبها تلتزم محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى مباشرة إذا نقضت الحكم المطعون فيه (وليس إعادة القضية لمحكمة الجنايات مرة أخرى كما كان في السابق).



وأضافت محكمة النقض أنه قد بات متعينًا بعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بسط محكمة النقض رقابتها على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه، وتأسيسًا على ما سبق، ولما ارتأته من ظروف الطعن، فإنها تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه الساري عليه التعديل القانونية لصدوره في يناير 2018، وذلك بإلغاء عقوبة الإعدام المقضى بها على المحكوم عليه ومعاقبته بالسجن المؤبد بدلًا منها.