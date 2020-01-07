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المعرض

أبرز شخصيات معرض القاهرة خلال 50 عاما

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:36 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
إيمان ماهر
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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يحمل شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويحل فيه أسم الكاتب جمال جمدان شخصية الدورة، التي ستبدأ من يوم 22 يناير وحتى يوم 4 فبراير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

وترصد"الدستور" أبرز شخصيات معرض القاهرة خلال 50 عاما

"ثروت عكاشة وسهير القلماوي"
عام 2019 تم اختيار الدكتور ثروث عكاشة والأديبة سهير القلماوى شخصيتى المعرض، ويعد ثروت عكاشة (1921 - 2012) واحد من أهم الأعلام الثقافية فى القرن الفائت، بعدما كان الرجل أول وزير لوزارة الثقافة باسمها الحالى، وصاحب نهضة ثقافية وتراثية كبيرة، أبرزها انه ساهم فى مشروع إنقاذ معبد أبوسمبل ومعبد فيلة، أما سهير القلماوي فهى من علامات الأدب والسياسة فى مصر، وصاحبة فكرة إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب.

"عبد الرحمن الشرقاوي"
اختارت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ49 لعام 2018، شخصية الكاتب والأديب "عبد الرحمن الشرقاوى"، ليكون شخصية المعرض.

بدأ الشرقاوي حياته العملية بالمحاماة ولكنه هجرها لأنه أراد أن يصبح كاتبا فعمل بالصحافة في بداية مشواره الصحفى بمجلة الطليعة ثم مجلة الفجر وعمل بعد ثورة 23 يوليو في صحيفة الشعب ثم الجمهورية، ثم شغل منصب رئيس تحرير روزاليوسف وعمل بعدها في جريدة الأهرام، كما تولي عددا من المناصب الأخرى منها سكرتير منظمة التضامن الآسيوي الأفريقي وأمانة المجلس الأعلى للفنون والآداب.

"صلاح عبد الصبور"
في عام 2017 تم اختيار صلاح عبد الصبور شخصية المعرض انطلاقا من أسهامه فى تاريخ تطور الشعر والثقافة العربية.

يعدّ واحدًا من الشعراء العرب القلائل الذين أضافوا مساهمة بارزة في التأليف المسرحي، خاصة في مسرحيته "مأساة الحلاج"، وفي التنظير للشعر الحر.

"جمال الغيطاني"
قررت اللجنة العليا في عام 2015 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن يكون الكاتب المصري جمال الغيطاني، وتوفي الغيطاني عن 70 عاما ونحو 50 كتابا تشمل القصة القصيرة والرواية وأدب الرحلات وأدب الحرب والتأريخ لأماكن أثرية، كما أصدر عن رواد في الأدب والصحافة بضعة كتب منها "توفيق الحكيم يتذكر، مصطفى أمين يتذكر، ونجيب محفوظ يتذكر، والمجالس المحفوظية".

"طه حسين"
يعد طه حسين من أبرز الشخصيات الذين تم اختيارهم في معرض الكتاب عام 2014، وهو عميد الأدب العربي الحديث. الكاتب المصري الذي يعد تأثيره الأعظم بين الأدباء على كتاب مصر ومثقفيها، عُرف بتأثيره على الحركة الأدبية الحديثة في الوطن العربي وشمال أفريقيا، كما أثر على حركة النهضة المصرية والحداثة في الأدب العربي الحديث.

"الشيخ محمد عبده"
كشفت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن بوستر الدورة 46 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي اقيم في الفترة من 28 يناير إلى 12 فبراير 2015، وتحت عنوان الثقافة والتنوير تم اختيار شخصية المعرض ''الإمام محمد عبده'' ومن المعروف انه من كبار التنويرين والمجددين في العصر الحديث.











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