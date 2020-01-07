السعودية تجدد إدانتها التدخلات فى ليبيا.. وتؤكد أهمية حفظ أمن المنطقة

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أن التدخل التركي في ليبيا انتهاك لقرارات مجلس الأمن، ويجب التدخل لحل الأزمة، رافضًا التصعيد العسكري والتدخلات التركية فيما يخص الشأن الليبى.



وشدد الوزراء السعودي على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي أعلنت المملكة عن تدشينه، في تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.



وأشار مجلس الوزراء السعودي، إلى أن الأحداث في العراق تؤكد على ضرورة مواجهة المجتمع الدولي بمسئولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المنطقة، بعد مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.



وقُتِل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة على موكبه في مطار بغداد، الجمعة، وقضى معه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبومهدي المهندس، رفقة 4 ضباط إيرانيين، وقادة في الحشد.