راعى كنيسة مارجرجس ببورسعيد: الرئيس مثل أعلى فى حب الوطن

قال القمص يوحنا أديب، راعي كنيسة مار جرجس بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يعتبر مثلًا أعلى في حب الوطن، وله رؤية بعيدة النظر في كل خطوة يخطوها أو قرار يتخذه.



وأضاف القمص خلال كلمته أثناء زيارة المحافظ اللواء عادل الغضبان له: "إن عام 2020 سيكون عام حصاد ثمار المشروعات"، مضيفا: "هذه مصر التي عشنا وتربينا فيها، وعيد الميلاد المسيح عيد للمصريين جميعًا، ونتمنى أن تكون كل أيامنا أعياد وسلام وتنمية".



وضم الوفد كلًا من اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء بمجلس النواب، وقيادات بالجيش الثاني الميداني، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأهالي بورسعيد.