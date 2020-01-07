نصائح «الزراعة» لحدائق الفاكهة المتساقطة

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ضمن برنامجها الشهري عددًا من التوصيات الفنية الشهرية لشهر يناير 2020 الخاصة بحدائق الفاكهة المتساقطة (كمثري ـ خوخ ـ مشمش ـ برقوق ـ كاكا) وتشمل الآتي:



1ـ الري يتم تطهير المراوي والمصارف وعمل الحلقات والأحواض أثناء السدة الشتوية (الأراضي القديمة) وبمعدل 10 لتر شجرة أسبوعين (الأراضي الجديدة).



2ـ في حالة انتفاخ البراعم للأصناف المبكرة وتعطي ريه غزيرة ثم يمنع الري وحتى تمام العقد إلا للضرورة وترش الأشجار لمقاومة البياض الدقيقي والجرب بالمبيدات الموصي بها.



3ـ في مرحلة 70% تزهير لأشجار التفاح ترش بالجبريليك أسد (بيرلكس) 15 جزء في المليون (9 أقراص 600 لتر ماء).



4ـ خف ثمار الخوخ المبكر بعد أسبوعين من تمام العقد ويجري للأصناف المتأخرة في شهر فبراير.