مرصد الإفتاء: المخططات التركية تحاول إعادة داعش إلى ليبيا

أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، عن إعلان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن المخططات التركية الخبيثة تحاول إتاحة الفرصة لتنظيم داعش الإرهاب ليعاود التمركز في ليبيا.



وذكر المرصد، إن القيادة التركية تسعى إلى تمكين التنظيم الإرهابي من إعادة السيطرة على الأراضي، عبر حرب استنزاف ترهق بها الجيش الليبي، ليخدم أهدافها التوسعية في المنطقة.



وأكد المرصد أن جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا وتونس تعمل بكل جهدها على تسهيل عمليات نقل عناصر داعش من سوريا والعراق إلى ليبيا، حيث رصد الجيش الليبي استخدام مطارات تونس لغرض إنشاء قاعدة جديدة لداعش على الأراضي الليبية، ومنها مطار جربة، حيث تم إنزال مجموعات إرهابية في تونس، وتم نقلهم إلى ليبيا عن طريق الجبل الغربي.