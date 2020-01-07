«يوم وليلة» يحقق 85 ألفًا و621 جنيهًا فى أول يوم عرض

حقق فيلم "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم 85 ألفًا و621 جنيهًا، أمس الإثنين، في أول أيام عرضه.



تدور أحداث الفيلم حول الضابط "منصور الذهبي"، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.



"يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، درة، خالد سرحان، وكوكبة من النجوم، من تأليف يحيى فكري.



وبدأ الفنان خالد النبوي، أمس، أولى جولاته لمشاهدة فيلمه الجديد الذي بدأ عرضه رسميا "الإثنين"، وقرر مشاهدته مع الجمهور فى عدد من الحفلات.



كان صناع الفيلم قد نظموا أول أمس عرضًا خاصًا بمول مصر، بحضور نجومه بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة.



كان الفيلم قد سبق وشارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، التي عقدت بالمغرب في أكتوبر الماضي، وحصد أحمد الفيشاوي جائزة أحسن ممثل، وحصلت حنان مطاوع علي جائزة تقديرية، كما تم اختياره من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول له في حفل ختام المهرجان.

