-
الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

انطلاق فعاليات معرض بلاستكس 2020 في دورته الـ 17.. الخميس

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:24 م
معرض بلاستكس
معرض بلاستكس
دعاء أبو العزم
طباعة
يقام الخميس المقبل، معرض بلاستكس 2020 في دورته السابعة عشر، وهو الحدث الدولي الأضخم في إفريقيا لقطاع صناعات البلاستيك (الماكينات والخامات)، الذي يعد نقطة بين مصنعي ومصدري تقنيات وآلات صناعة البلاستيك وخاماتها من كافة أنحاء العالم وأصحاب المصانع والمستوردين من مصر، القارة السمراء، ومنطقة الشرق الأوسط.

ينظم المعرض كل من شركتي ACG-ITF وdmg events بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

يستضيف المعرض في دورته الحالية أكثر من 400 شركة من 27 دولة تمثل كبرى الدول الرائدة في تصنيع ماكينات وتقنيات وخامات البلاستيك والمنتجات النصف نهائية التي تعد مكونًا رئيسيًا في العديد من القطاعات والصناعات المهمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إعلان الانفصال.. كواليس الخلاف بين أصالة وطارق العريان

منذ حوالي 3 ساعات

بعد غياب محمد صلاح.. محمد رمضان يحيي حفل «الكاف»

منذ حوالي 4 ساعات

الإفتاء: أردوغان يحاول السيطرة على إفريقيا وإحياء «العثمانية»

منذ يوم

تفاصيل التحالف الخماسى بقيادة مصر لردع أردوغان (خاص)

الصور

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

image description

الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

الأكثر قراءة

رسميًا.. تونس ترفض دخول جيش تركيا لليبيا عبر حدودها

فضيحة جديدة.. مذيعة العاشرة مساءً تتهم ترامب بالتحرش

تحسبا للحرب.. روسيا ترسل سفينة صواريخ تجاه سوريا

تفاصيل اللقاء السرى لـ«الشاطر» و«سليمانى» لتشكيل حرس ثورى فى مصر (فيديو)

أيام زمان

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

نجم الساعة

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

الصحة

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

باحثون: حرمان الطفولة يؤثر على حجم المخ

تصل للوفاة.. أضرار المبيدات الحشرية

الرئيس نيوز

صحيفة بريطانية: الغضب الإيراني يضع ماكرون وميركل في مفترق طرق

صفعة تونسية على وجه أردوغان..رفض إنزال قوات تركية على أراضيها

"الوزراء" يوافق على إنشاء بورصة للسلع برأسمال 100 مليون جنيه

تقرير: سياسات "أردوغان" قصقصت أجنحة سلاح الجو التركي ودمرت مقاتلات F16

منوعات

حبس فتاة بريطانية في قضية اغتصاب جماعي

الأفضل في إفريقيا.. الكاميرون تحمل الرقم القياسي ومصر 3 ألقاب

اقتربت أكثر من اللازم.. نمر يهاجم فتاة أرادت التقاط «سيلفي»

4 نصائح تساعد الأم فى تدريب طفلها على استخدام «المرحاض»

كشكول

محامية فتاة المنصورة تفجِّر مفاجأة مدوية بخصوص "قضية التحرش"

لأول مرة 28 عالماً وفيلسوفاً في كتاب واحد يناقشون فلسفة الخشت

انتداب 31 ألف معلم لأعمال تصحيح الثانى الثانوى

" ابنك مخرب" تعرفى على الأسباب والعلاج..أخصائية تربية أطفال تجيب

إسلام سياسي

تقرير يكشف تفاصيل اللقاء السري بين الشاطر وسليماني لتشكيل الحرس الثوري في مصر قبل عزل الإخوان

تفاصيل اللقاء السري لـ«الشاطر» و«سليماني» لتشكيل حرس ثوري في مصر (فيديو)

"تونس" ترفض انزال الجيش التركي على اراضيها للدخول لطرابلس

«عربية النواب» تناقش تطورات الأوضاع في ليبيا.. الاثنين

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: وزارة الثقافة.. المشاريع الكبرى وخناقات الحوارى!
لواء. محسن الفحام
سليمانى والحرس الثورى
لواء.حمدى البطران
مثقفون مهمشون
مؤمن المحمدي
لايصين كومبليتلى
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. إبراهيم أصلان من المعاناة إلى الإبداع

100 شاعر وناقد يشاركون في ملتقى القاهرة الدولي للشعر العربي

عواض: «قصور الثقافة» تواجه التحرش والتنمر بأنشطة وفعاليات

«العالقون» بمختبر السرديات.. الثلاثاء

صفحتنا ع الفيس بوك