انطلاق فعاليات معرض بلاستكس 2020 في دورته الـ 17.. الخميس

يقام الخميس المقبل، معرض بلاستكس 2020 في دورته السابعة عشر، وهو الحدث الدولي الأضخم في إفريقيا لقطاع صناعات البلاستيك (الماكينات والخامات)، الذي يعد نقطة بين مصنعي ومصدري تقنيات وآلات صناعة البلاستيك وخاماتها من كافة أنحاء العالم وأصحاب المصانع والمستوردين من مصر، القارة السمراء، ومنطقة الشرق الأوسط.



ينظم المعرض كل من شركتي ACG-ITF وdmg events بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.



يستضيف المعرض في دورته الحالية أكثر من 400 شركة من 27 دولة تمثل كبرى الدول الرائدة في تصنيع ماكينات وتقنيات وخامات البلاستيك والمنتجات النصف نهائية التي تعد مكونًا رئيسيًا في العديد من القطاعات والصناعات المهمة.