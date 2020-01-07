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مصر

«عنبه» يطالب بزيادة الإيرادات وعدم الانصياع للشائعات

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:18 م
محمد منار وزير الطيران
محمد منار وزير الطيران
محمود السعدى
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كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران، أن الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى طالب رؤساء الشركات التابعة للوزارة بالعمل على مزيد من التقدم والتنمية والتطوير، والسؤال على أهم المشكلات التى تواجه شركات وقطاعات الوزارة والعمل بسرعة على إيجاد حلول عاجلة للمشكلات، وذلك فى إطار حرصه على استمرار عمليات التطوير بمنظومة الطيران المدنى خلال المرحلة المستقبلية، فى ظل المنافسة الشرسة في سوق النقل الجوي العالمي، واستغلال حالة الاستقرار التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن، جاء ذلك خلال لقائه رؤساء الشركات القابضة والتابعة للوزارة وبحضور اللواء طيار منتصر مناع نائب الوزير.

وأضافت المصادر فى تصريح لـ"الدستور"، أن محمد منار عنبه قد شدد على عدم الانصياع للشائعات التى يرددها البعض، والتى تهدف إلى النيل من مقدرات منظومة الطيران المدنى، والتى وضعت طريقها نحو العالمية نتيجة الخطط المستقبلية للتطوير وزيادة الموارد المالية.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الطيران المدنى قد شدد على ضرورة التواصل مع المرءوسين والعاملين باعتبارهم القوة البشرية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق إيرادات مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة بما يصب فى مصلحة الوطن.

وأضافت المصادر أن الطيار منار عنبه يولى اهتمامًا كبيرًا بكل قطاعات وإدارات وشركات وزارة الطيران المدنى، حيث يستمع إلى كل المشكلات والمقترحات والحلول، للوصول بمنظومة الطيران المدني إلى أعلى المستويات الفنية والتكنولوجية.

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