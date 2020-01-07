-
الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تكريم المشاركين فى مؤتمر «المبادرات الشبابية لدحر الإرهاب»

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:15 م
الشباب والرياضة
الشباب والرياضة
أ ش أ
طباعة
كرمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، المشاركين بمؤتمر "المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب"، الذي نظمته الوزارة تحت رعاية جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 4 حتى 6 يناير الجاري.

حضر التكريم المستشار عبدالمنعم الشاعرى، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والعميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ونجوي صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ومجموعة من ممثلي البعثات الدبلوماسية، ولفيف من المفكرين والأدباء والمختصين فى الدراسات السياسية والشئون الدينية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت توصيات المؤتمر، وأعلنت رغبة المشاركين بالمؤتمر فى إرسال خطاب شكر لرئيس الجمهورية وأمين عام الجامعة العربية، وكذلك إدراج المؤتمر بشكل سنوي وينفذ بمختلف الدول العربية تحت رعاية الجامعة العربية، بالإضافة إلى أن جامعة الدول العربية ستتبنى جميع المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب والتي شارك بها الشباب بالمؤتمر ومحاولة العمل على تنفيذها، على أن يتم طرح تلك التوصيات خلال المؤتمر العام لوزراء الشباب والرياضة العرب المقرر عقده أبريل المقبل.

وشارك في المؤتمر مجموعة من الشباب العربي من دول: (اليمن، الأردن، ليبيا، الجزائر، فلسطين، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، المغرب، تونس، السودان، جزر القمر) بجانب مشاركة وفد الشباب المصري.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بملابس جريئة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد غياب محمد صلاح.. محمد رمضان يحيي حفل «الكاف»

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة غامضة من محمد صلاح قبل حفل الأفضل فى إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إعلان الانفصال.. كواليس الخلاف بين أصالة وطارق العريان

الصور

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

image description

الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

الأكثر قراءة

رسميًا.. تونس ترفض دخول جيش تركيا لليبيا عبر حدودها

فضيحة جديدة.. مذيعة العاشرة مساءً تتهم ترامب بالتحرش

تفاصيل اللقاء السرى لـ«الشاطر» و«سليمانى» لتشكيل حرس ثورى فى مصر (فيديو)

تحسبا للحرب.. روسيا ترسل سفينة صواريخ تجاه سوريا

أيام زمان

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

نجم الساعة

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

الصحة

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

باحثون: حرمان الطفولة يؤثر على حجم المخ

تصل للوفاة.. أضرار المبيدات الحشرية

الرئيس نيوز

35 قتيلًا و190 جريحًا يؤجلون مراسم دفن قاسم سليماني

صحيفة بريطانية: الغضب الإيراني يضع ماكرون وميركل في مفترق طرق

صفعة تونسية على وجه أردوغان..رفض إنزال قوات تركية على أراضيها

"الوزراء" يوافق على إنشاء بورصة للسلع برأسمال 100 مليون جنيه

منوعات

حبس فتاة بريطانية في قضية اغتصاب جماعي

الأفضل في إفريقيا.. الكاميرون تحمل الرقم القياسي ومصر 3 ألقاب

اقتربت أكثر من اللازم.. نمر يهاجم فتاة أرادت التقاط «سيلفي»

4 نصائح تساعد الأم فى تدريب طفلها على استخدام «المرحاض»

كشكول

محامية فتاة المنصورة تفجِّر مفاجأة مدوية بخصوص "قضية التحرش"

لأول مرة 28 عالماً وفيلسوفاً في كتاب واحد يناقشون فلسفة الخشت

انتداب 31 ألف معلم لأعمال تصحيح الثانى الثانوى

" ابنك مخرب" تعرفى على الأسباب والعلاج..أخصائية تربية أطفال تجيب

إسلام سياسي

تقرير يكشف تفاصيل اللقاء السري بين الشاطر وسليماني لتشكيل الحرس الثوري في مصر قبل عزل الإخوان

تفاصيل اللقاء السري لـ«الشاطر» و«سليماني» لتشكيل حرس ثوري في مصر (فيديو)

"تونس" ترفض انزال الجيش التركي على اراضيها للدخول لطرابلس

«عربية النواب» تناقش تطورات الأوضاع في ليبيا.. الاثنين

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: وزارة الثقافة.. المشاريع الكبرى وخناقات الحوارى!
لواء. محسن الفحام
سليمانى والحرس الثورى
لواء.حمدى البطران
مثقفون مهمشون
مؤمن المحمدي
لايصين كومبليتلى
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. إبراهيم أصلان من المعاناة إلى الإبداع

100 شاعر وناقد يشاركون في ملتقى القاهرة الدولي للشعر العربي

عواض: «قصور الثقافة» تواجه التحرش والتنمر بأنشطة وفعاليات

«العالقون» بمختبر السرديات.. الثلاثاء

صفحتنا ع الفيس بوك