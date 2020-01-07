تكريم المشاركين فى مؤتمر «المبادرات الشبابية لدحر الإرهاب»

كرمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، المشاركين بمؤتمر "المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب"، الذي نظمته الوزارة تحت رعاية جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 4 حتى 6 يناير الجاري.



حضر التكريم المستشار عبدالمنعم الشاعرى، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والعميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ونجوي صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ومجموعة من ممثلي البعثات الدبلوماسية، ولفيف من المفكرين والأدباء والمختصين فى الدراسات السياسية والشئون الدينية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.



وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت توصيات المؤتمر، وأعلنت رغبة المشاركين بالمؤتمر فى إرسال خطاب شكر لرئيس الجمهورية وأمين عام الجامعة العربية، وكذلك إدراج المؤتمر بشكل سنوي وينفذ بمختلف الدول العربية تحت رعاية الجامعة العربية، بالإضافة إلى أن جامعة الدول العربية ستتبنى جميع المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب والتي شارك بها الشباب بالمؤتمر ومحاولة العمل على تنفيذها، على أن يتم طرح تلك التوصيات خلال المؤتمر العام لوزراء الشباب والرياضة العرب المقرر عقده أبريل المقبل.



وشارك في المؤتمر مجموعة من الشباب العربي من دول: (اليمن، الأردن، ليبيا، الجزائر، فلسطين، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، المغرب، تونس، السودان، جزر القمر) بجانب مشاركة وفد الشباب المصري.