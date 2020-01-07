إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية في المطرية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، اليوم الثلاثاء، من القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص بغرض التشاجر.



كانت البداية، أثناء مرور قوة أمنية لمباحث قسم شرطة الزيتون لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع، فاشتبه رجال المباحث في عاطلين.



بتفتيشهما عثر بحوزتهما على فردي خرطوش عيار 12 مم و8 طلقات من نفس العيار، وبسؤالهما أقرا بحيازتهما السلاح الناري بغرض التشاجر، فتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.