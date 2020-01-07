ضبط مصنع «حشيش» في المنوفية

نجح ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابي لإعادة تصنيع وخلط مخدر الحشيش، وبحوزتهم أكثر من 46 كيلو جرام من المواد المخدرة في المنوفية.



أكدت تحريات مكافحة المخدرات بإشراف اللواء محمد بركات، مساعد أول وزير الداخلية، تكوين مندوب مبيعات، و3 عاطلين، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش، ورصد محاولتهم إعادة تدوير وتصنيع ذلك المخدر لانتاج كميات كبيرة منه بمركز السادات.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 138 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، 16 كيلو جرام من بودرة مخدر الحشيش، كيلو جرام من مخدر الحشيش المبشور، كيلو جرام من قطع الحشيش المخدر، كيلو جرام من عجينة مخدر الحشيش.



كما تم ضبط 9 كيلو جرام من بودرة مخدر نبات البانجو، 1110 أقراص مؤثرة، مكبس هيدروليكى بمشتملاته، 30 أكلاشيه وإسطمبات تستخدم فى ختم مخدر الحشيش المصنع، 44 زجاجة من مستلزمات التصنيع، وكمية من نبات المرمرية، أجهزة كهربائية "ماكينة تغليف، مفرمة كهربائية، فرن كهربائى"، كمية من أكياس التغليف، ميزانين، 4 سيارات، 3 أوانى معدنية للعجن، منخل، مبلغ مالى، 10 هواتف محمولة.



بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أمام اللواء معتز توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتفتيش، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، واستخدامهم للسيارات والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة للتحقيق.