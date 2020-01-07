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حوادث

سجن القناطر يستقبل رجال الدين المسيحي بمناسبة عيد الميلاد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:31 م
سجن القناطر
سجن القناطر
مريم جبل - عمرو المزيدي
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استقبل سجن القناطر "نساء" عددًا من رجال الدين المسيحي؛ لإقامة الصلوات، وتقديم بعض الهدايا للنزيلات المسيحيات ومشاركتهن الاحتفال؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمرارًا للتعاون البناء بين الوزارة ومختلف أجهزة الدولة؛ للمساهمة فى تفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.

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