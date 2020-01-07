مدير شركة يروج 85 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

نجح ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط مدير شركة لتجارة المواد البترولية، لترويجه 85 ألف قرص مخدر لعقار التامول، في الإسكندرية.



تابعت مكافحة المخدرات بإشراف اللواء محمد بركات، مساعد أول وزير الداخلية عن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط مدير شركة لتجارة المواد البترولية في مجال الاتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة، في العامرية بالإسكندرية.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بطريق الإسكندرية - القاهرة، وبحوزته 85000 قرص لعقار "التامول" المخدر.



بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 6 ملايين جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.