أكثر من 100 ألف رسالة لـ «صوتك مسموع» في 2019

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن "مبادرة صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة استقبلت خلال عام 2019، أكثر من 100.400 ألف رسالة، عبر كافة وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، أو رقم "الواتس آب"، أو الخط الساخن أو الإيميل.



وأشار "شعراوي" في التقرير الذي أعلنته الوزارة، صباح أمس الثلاثاء، إلى أن من بين تلك الرسائل أكثر من 25 ألف شكوى، تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، حيث نجحت المبادرة في حل 24 ألف مشكلة، و829 شكوى بنسبة 96.74% وجارٍ حل باقي الشكاوى.



جاء ذلك خلال التقرير السنوي الذي تلقاه وزير التنمية المحلية عن الإنجازات التي حققتها مبادرة "صوتك مسموع" في التعامل مع الشكاوى والمقترحات التي تلقتها المبادرة من المواطنين وسرعة الاستجابة لها والذي أكد تفاعل فرق المبادرة وقيادات المحافظات في العمل بجدية مع الشكاوى.



وقيام كل من السادة محافظي الجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والمنيا والفيوم بمتابعة العمل والردود على الشكاوى بشكل مميز.