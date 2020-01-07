-
الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

السيد إمام: بعض الترجمات لا تحمل أدنى صلة بالنصوص الأصلية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:20 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
قال الناقد المترجم السيد إمام٬ خلال تدوية له بحسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "علي مسئوليتي: بعض الترجمات هي اجتهادات المترجمين ولا تحمل سوي أدنى صلة بالنصوص الأصلية. وعشان تتأكد إقرأ ترجمتين مختلفتين لنفس الكاتب وسوف يهولك الفرق. وإذا كنت ممن يعرفون اللغة الأجنبية ولديك دراية بالحقل، إقرأ النص في لغته الأصلية وسوف تصاب بالصعق. معرفتنا بالآخر مشوهة بكل تأكيد، إلا من رحم ربي بالطبع.

وحول نفس القضية وفي تدوينة أخري قال: "الترجمة هي النشاط الذي تتبدى فيه اللغة العربية في أضعف صورها..إنها (أى اللغة العربية) تعجز بمعجمها الفقير في أحيان كثيرة عن استيعاب المفاهيم الجديدة وصور الفكر المستحدثة داخل إطارها التقليدي المتوارث الذي حرص بعض أنصار التراث على تقييده وتجميده عند جدود السلف. ولعل هذا هو أحد أسباب صعوبة قراءة النصوص المترجمة-ولا سيما الفكرية-.

وتابع: في كثير من الأحيان لا يكون المترجم هو السبب في صعوبة تلقي تلك النصوص وإنما اللغة غير المستوعِبة لأنساق من الفكر غريبة عن أنساقها وموروثها الفقهي أو الفكري معًا. ومن ثم يكون المترجمون الأفذاذ صناعُ لغة وليسوا مجرد جسور تعبر عليها الثقافات المغايرة إلى القارىء في اللغة المنقول إليها تلك النصوص. البوست ليس قدحًا في اللغة العربية بقدر ما هو دعوة لتوسيعها وانفتاحها وكسر القيود التي تحول دون انطلاقها وتطورها إلى آفاق تتجاوز الآفاق المرسومة لها. ولن يغنينا القول بأن اللغة العربية أغنى اللغات أو كونها لغة مقدسة فمعيار غنى اللغة أوفقرها يقرره مدى استعدادها لاستيعاب شتى أنواع الفكر وما يقترن بها من مفاهيم وتصورات وتفاعلها معها وامتصاصها داخل بنيتها لكي تكون جزءًا لا يتجزأ من صورتها.. صيرورتها.. معًا..

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

محمد الباز يعلق على تدوينة الإخوان «خطيبى مجند هيترحل ليبيا وبيعيط»

منذ ساعة و نصف

الصحة تطلب هذه الوظائف بمنظومة التأمين الصحى الشامل

منذ حوالي 14 ساعة

شقيق زوج نانسي عجرم يكشف حقيقة علاقتها بـ«لص الفيلا»

منذ حوالي 21 ساعة

يعمل لديهم.. تفاصيل جديدة فى واقعة اقتحام فيلا نانسى عجرم

الصور

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

image description

الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

الأكثر قراءة

تحسبا للحرب.. روسيا ترسل سفينة صواريخ تجاه سوريا

بعد إعلان الانفصال.. كواليس الخلاف بين أصالة وطارق العريان

شقيق زوج نانسي عجرم يكشف حقيقة علاقتها بـ«لص الفيلا»

بعد غياب محمد صلاح.. محمد رمضان يحيي حفل «الكاف»

أيام زمان

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

نجم الساعة

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

الصحة

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

باحثون: حرمان الطفولة يؤثر على حجم المخ

تصل للوفاة.. أضرار المبيدات الحشرية

الرئيس نيوز

"يفتتح خلال أيام ويضم 1000 قطعة".. "متحف الغردقة" تاريخ ينتظر آلاف السائحين

أفريقيا كانت هدفاً أساسياً لزيارات السيسي الخارجية 2019

"الراسب مفصول".. المالية تبدأ غداً اختبارات تقييم لموظفي الضرائب

بطاقات تموينية جديدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة

منوعات

الأفضل في إفريقيا.. الكاميرون تحمل الرقم القياسي ومصر 3 ألقاب

اقتربت أكثر من اللازم.. نمر يهاجم فتاة أرادت التقاط «سيلفي»

4 نصائح تساعد الأم فى تدريب طفلها على استخدام «المرحاض»

ركاب طائرة هندية يحاولون كسر الباب بعد احتجازهم بالداخل 5 ساعات

كشكول

وزير التعليم العالى يوضح أهمية وفؤائد نظام الامتحانات الإلكترونية

الأعلى للأزهر يفتح الباب للراغبين في ضم مدة الخدمة العسكرية أو العامة(مستند)

100% نسبة إنجاز جامعة طنطا فى الرد على الشكاوى

وزير التعليم العالي: هدف الجامعات التكنولوجية تدريب أعضاء هيئة التدريس على التقنيات الحديثة

إسلام سياسي

«عربية النواب» تناقش تطورات الأوضاع في ليبيا.. الاثنين

من سيقود المخطط الفترة المقبلة؟.. سؤال يتسبب في انشقاقات بين قيادات "الإخوان"

الإفتاء: تركيا تتطلع بطموحها الاستعماري للسيطرة على العمق الأفريقي

التحالف الدولي يؤكد وقف التدريب ودعم العمليات ضد داعش

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: وزارة الثقافة.. المشاريع الكبرى وخناقات الحوارى!
لواء. محسن الفحام
سليمانى والحرس الثورى
لواء.حمدى البطران
مثقفون مهمشون
مؤمن المحمدي
لايصين كومبليتلى
المزيد

الثقافة

السيد إمام: بعض الترجمات لا تحمل أدنى صلة بالنصوص الأصلية

وزيرة الثقافة: نواجه التطرف الفكري بالفنون المختلفة

حين تغرب الشمس.. مجموعة قصصية لـ فريد الخمال عن دار كتوبيا

رئيس دار الكتب والوثائق توجه بتوفير أفضل الخدمات للباحثين

صفحتنا ع الفيس بوك