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مصر

بهجات: 75% متوسط نسبة إنجاز 5800 وحدة سكنية بمدينة السادات

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:16 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن: جارٍ تنفيذ 5800 وحدة (291 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بالحيين (الفردوس – النور) بمدينة السادات، ونسبة الإنجاز 75%.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السادات، رافقه خلالها المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو جهاز المدينة، حيث تفقد المهندس كمال بهجات مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقتي الفردوس والنور، وأثنى على أعمال التشطيبات الخارجية بالمشروع، كما تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمركز الشباب المطور بالمحور المركزي 2، سواء بالملاعب، أو الأعمال النهائية بالمبنى الإدارى متعدد الأغراض والمتضمنة صالات للألعاب وقاعة الاحتفالات، وذلك لقرب افتتاح البطولة الرياضية للمدن الجديدة 2020.

وقال المهندس أمين غنيم: شملت جولة مساعد نائب رئيس الهيئة تفقد المراحل النهائية في أعمال رفع كفاءة وصيانة شبكات المياه والصرف والكهرباء بشارع أبوبكر الصديق بطول 7 كم، حيث وصلت نسبة الإنجاز لحوالي 95 %، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد خلال الجولة على ضرورة سرعة وضع العلامات الإرشادية للطريق ودهان البلدورات والمطبات.

وفي سياق متصل، قال المهندس أمين غنيم: تم الانتهاء من تغطية الملعب الكبير بالنادى المطور بالمدينة بالنجيل الطبيعى، لتجهيزه لاستضافة فعاليات الدورة الرياضية للمدن الجديدة خلال الفترة من 27 يناير إلى 8 فبراير 2020، وجارٍ الانتهاء من الملعب الخماسى، بالإضافة إلى ملعب كرة اليد والسلة والتنس الأرضي، وجارٍ الانتهاء من تشطيب المدرجات والصالات متعددة الأغراض وتجليدها بالأخشاب وحمام السباحة الأوليمبى، وغرف الملابس والحكام وقاعة المؤتمرات، وقاعة كبار الزوار والحمامات والجراج متعدد الطوابق، بالتزامن مع إنهاء أعمال الطرق بالمحاور المؤدية للنادى، تسهيلا للمشاركين بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام للنادى.

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