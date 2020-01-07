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حوادث

صقور مكافحة المخدرات يرصدون قضايا غسيل الأموال

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
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يواصل صقور مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية عمليات الرصد والمتابعة لضبط الخارجين عن القانون وكل من تربح من تجارة المواد المخدرة بملايين الجنيهات، وغسل تلك الأموال في مشروعات تسبب أضرار للاقتصاد الوطني.

وجه قطاع مكافحة المخدرات الجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد بركات، مساعد أول وزير الداخلية ضربات موجعة لعدد من التشكيلات العصابية غسلوا أموالًا بمئات ملايين الجنيهات.

جاء أبرز تلك العمليات التي يقودها اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتمكن رجال الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص يتاجروا فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بالبنوك، وشراء العقارات فى أماكن مختلفة، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت تلك الممتلكات قرابة 10 ملايين جنيه.

كما تم ضبط 3 أشخاص بمركز كفرالزيات بالغربية؛ لاتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، بقيمة 5 ملايين جنيه.

في ذات السياق، تمكن قطاع مكافحة المخدرات من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة قنا؛ لاتجارهما فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات فى أماكن مختلفة بقيمة 10 ملايين جنيه.

وفي البحيرة، تم ضبط عاطل يتاجر في المواد المخدرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، وتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال 9 ملايين جنيه.

وفي المنوفية، تم ضبط مسجل خطر يحاول غسل أموال المخدرات بتجارة غير مشروعة فأسس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه.

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