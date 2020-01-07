صب الخرسانة لمنشآت مشروع محطة المياه بناصر الجديدة غرب أسيوط

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم بدء صب الخرسانة المسلحة لعددٍ من المنشآت بالمرحلة الأولى بمشروع محطة مياه الشرب العملاقة التي تقام على مساحة ٣٥ فدانا بطاقة إجمالية للمحطة (١٢٠ ألف م٣ يوم) بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة بمدن ومحافظات الصعيد المختلفة.



وأوضح المهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط"، أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى بالمحطة بطاقة (٣٤ ألف م٣ يوم)، مشيرًا إلى أن المحطة سيتم تنفيذها على أربع مراحل.



وأضاف المهندس ياسر رمضان، أن العمل متواصل بالمشروع ليل نهار، وتم التنبيه على الشركة المنفذة بالالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، موضحًا أن محطة مياه مدينة ناصر الجديدة تُعد من أكبر محطات المياه التى يتم إنشاؤها بمدن الصعيد.