محافظ الاسماعيلية يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد

قام اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية، بجولة ميدانية على عدد من الكنائس والتى تضمنت زيارة كنيسة الأنبا بيشوى بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الاسماعيلية، وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة العيد وعلى رأسهم الأنبا "سارافييم" مطران الأقباط الأرثوذكس.



وقد رافق المحافظ كل من اللواء جمال غزالى مدير امن الاسماعيلية، واللواء حسين فهيم مدير المنطقة الشمالية الشرقية للمخابرات العامة والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، والأستاذة الدكتور ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، والنائبة آمال رزق الله، والنائب أشرف عمارة، والدكتور سامى هاشم أعضاء مجلس النواب، ووفد من كبار قيادات الاوقاف والمنطقة الأزهرية من المشايخ والأئمة، وجمع كبير من القيادات الامنية والتنفيذية وممثلى القوى السياسية.



وقد حضر المحافظ ومدير الأمن ومرافقيهم من القيادات، قداس عيد الميلاد المجيد وقدما التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة العام الجديد، كما تضمنت الجولة زيارة كنيسة الأنبا "بولا" بحى ثان وتقديم التهنئة للأب مينا راعى الكنيسة.



