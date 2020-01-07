دفاع النواب تطالب الحكومات العربية بحظر المنتجات التركية

طالب النائب اللواء يحيي كدواني، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، الحكومات العربية، بحظر استيراد المنتجات التركية من أجل تخفيض اقتصادها التي تموله وتدعم الإرهاب في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، مضيفًا أنه يجب على كافة الدول العربية الدفاع عن حقوق العرب بأن تكون كتلة قوية واحدة ضد كل معتدي على أي دولة عربية.



وقال كدواني، لـ«الدستور»، إن النظام التركي يتخذ موقفا مستميتا بنشر الإرهاب في المنطقة العربية، وتدمير الشرق الأوسط، والتدخل في شئون الدول العربية، مشيرًا إلي أن النظام التركي هدفه التخريب والفوضي الخلاقة، لافتًا إلى أن أردوغان أداة لدعم الإرهاب وتنفيذ مخطط الربيع العربي وتقسيم الدول العربية.



وأضاف كدواني: النظام التركي يقوم باحتلال أجزاء في سوريا، ويريد التدخل العسكري في ليبيا، خاصة أنه يرعى الإرهاب في المحيط العربي والأوروبي، موضحًا أن أردوغان يقاتل على تفكيك العرب، مطالبًا الدول العربية باتخاذ موقف موحد ضد الإرهاب، مؤكدًا أن الموقف العربي حتي الآن متخاذل لحجم المؤامرة التي تحاك ضد المنطقة العربية، ويجب اتخاذ كافة سبل الضغط لعدم التدخل التركي في الشأن العربي، وأن يكون هناك إرادة عربية لعدم تنفيذ مخطط زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.