عون يبحث مع منسق الأمم المتحدة بلبنان التطورات الإقليمية

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش آخر التطورات الإقليمية.



وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم أن الرئيس عون استقبل في قصر بعبدا يان كوبيتش حيث تم عرض لآخر التطورات الإقليمية.



ولم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل عن الاجتماع.



من جانبها، نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم عن مصادر دبلوماسية قولها إن مستوى المخاوف من تصعيد واسع في المنطقة ارتفع بشكل مقلق للغاية، لافتة إلى أن طبيعة التصعيد المحتمل غير واضحة أبدا سواء لجهة حصول أعمال تخريب واعتداءات ومواجهات منفصلة في دول معينة في المنطقة أم لجهة انفجار مواجهة حربية واسعة بين إيران والجيوش الأمريكية المنتشرة في المنطقة.



وأشارت إلى أن غموضا كبيرا يلف الوضع الإقليمي حيال ما يمكن حصوله في ظل تصاعد حرب التوعدات والتهديدات والتحذيرات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان إدارته والمسؤولين الإيرانيين.



ولفتت المصادر إلى أن وتيرة التحدي المتصاعدة في تهديدات الطرفين بدأت تقترب من مرحلة ساخنة يصعب معها على المراقبين تجاهل ما تحمله من تداعيات وارتدادات على مختلف دول المنطقة ولا سيما منها التي تعتبر مندرجة في إطار الصراع المحوري المباشر حيث لإيران نفوذ قوي ومنها لبنان.