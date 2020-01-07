دفن سائق قتلته زوجته وعشيقها وطليقها في منشأة القناطر

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة سائق عثر عليها مُلقاة في مياه النيل بمركز شرطة منشأة القناطر، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وطليقها وعشيقها، بسبب تشهير المجني عليه بالمتهمة الأولى بعد معرفته بعلاقتها بأحد المتهمين.



وكان رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة شاب مجهولة الهوية.



انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من عمره وبه آثار خنق وجروح.



وأوضحت التحقيقات أنه ثبت من خلال التحريات أن الجثة لسائق، مقيم إمبابة، له معلومات جنائية، وبتطوير خطة البحث وفحص علاقاته، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه - بائعة شاي - في العقد الثالث من العمر، وعامل، 27 عامًا "طليقها "، وجزار 42 عامًا "عشيقها"، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، واقتيادهم إلى ديوان المركز.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقرت المتهمة الرئيسية بأن القتيل هو زوجها الثاني بعد طلاقها من المتهم الأول، وارتبطت بعلاقة عاطفية بالمتهم الثاني وتنامي ذلك إلى علم المتوفى فشهر بها في القرية فقررت الاستعانة بالمتهم الأول والثاني والتخلص من زوجها وألقوا بجثته في النيل.



تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.