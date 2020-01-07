توصيات بشأن زراعات الموز في الشتاء

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التوصيات الفنية الشهرية لشهر يناير 2020 الخاصة بحدائق الموز والتي تشمل:-



1 ـ الاهتمام بتكييس السباطات حيث تحقق هذه المعاملة المميزات الآتية:

ـ حماية السباطات من انخفاض درجة الحرارة والصقيع.

ـ يعمـل الكيس على منع احتكاك الأوراق بالأصابع أثناء فترة نمو السباطة.

ـ تقلل الفترة من التزهير وحتى جمع الثمار بعد أيام من ( 10 ـ 15 يوم ) وتتم التغطية للسباطات بأكياس البولي اثيلين الزرقاء.

2 ـ حماية الخلفات الصغيرة أثناء الشتاء.

ـ ويتم ذلك بترك النباتات التي قطعت سباطاتها خلال فصل الشتاء للعمل على حماية الخلفات الصغيرة المرباة بجوارها للموسم القادم علاوة على انتقال بعض العناصر الغذائية للكورمة الموجودة أسفل سطح التربة ويتم البدء في قطع النباتات على ارتفاع 100 سم من سطح التربة.

ـ الاستمرار في جمع المحصول.

ـ الاستمرار في تعـديل السنادات.

ـ الاستمرار في تجهيز جور النباتات الغائبة.

ـ إضافة السماد العضوي مع السوبر فوسفات وتقليبه خلال العزقة الشتوية إذا لم تتم قبل ذلك.

ـ فحص وإزالة النباتات المصابة بتورد القمة والتبرقش إن وجدت.

ـ الري طبقا لاحتياج النبات مع عدم الإسراف في المياه