استمرار تلقي طلبات الاشتراك لـ4 فئات بمسابقة الأم المثالية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن استمرار تلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية في دورتها الجديدة لعام 2020، وذلك على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات، وذلك حتى السادس عشر من يناير الجارى، وذلك استعدادًا لتنظيم الاحتفال المركزى للمسابقة خلال مارس المقبل.



من المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة لأم من ذوى الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية على ألا يقل سن الأم عن 50 سنة في 31 ديسمبر 2019 مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من ذلك محافظات الحدود (شمال سيناء وجنوب سيناء - الوادى الجديد - مرسى مطروح - البحر الاحمر - أسوان) وبحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير القابل للتعلم.