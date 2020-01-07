-
الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الأفضل في إفريقيا.. الكاميرون تحمل الرقم القياسي ومصر 3 ألقاب

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
ساعات قليلة وينطلق حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث يقام الحفل في الثامنة مساءً، بأحد فنادق منطقة "سهل حشيش" في مدينة الغردقة، إذ يتنافس على الجائزة الثلاثي (المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز).

جائزة أفضل لاعب إفريقي للعام، كانت تسمى سابقًا جائزة الكرة الذهبية الإفريقية، وهي جائزة تمنح كل سنة لأفضل لاعب في إفريقي، ونظمت لأول مرة عام 1970 من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وذلك حتى عام 1994، فيما تولى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تنظيم الحدث بداية عام 1992 وحتى حفل 2019 الذي سيقام مساء اليوم في الغردقة.

وفي جائزة الأفضل لعام 2019، أعلن الاتحاد الإفريقي عن الجهات التي اشتركت في عملية التصويت لاختيار اللاعبين الفائزين، وهي "لجنة الكاف للتنمية والتطوير، ومجموعة من أهم الصحفيين، ومدربو الأندية المشاركة في الأدوار الإقصائية من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية، ومدربو منتخبات الاتحادات المحلية المعتمدة داخل القارة الإفريقية، بالإضافة إلى قادة منتخبات الاتحادات المحلية المعتمدة داخل القارة الإفريقية".

المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، هو آخر لاعب توج بالجائزة، بعدما حصد اللقب مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018، كما يتنافس على لقب عام 2019 مع الثنائي "السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز".

ويعد الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه، الأكثر تتويجا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حيث حصد كل منهما اللقب أربع مرات من قبل، ففاز إيتو بالجائزة أعوام (2003 و2004 و2005 و2010)، أما توريه فحصد الجائزة أعوام (2011 و2012 و2013 و2014)، ويأتي بعدهما الغاني عبيدي بيليه الذي فاز بجائزة الأفضل في القارة السمراء ثلاث مرات أعوام (1991 و1992 و1993)، فيما يعتبر محمد صلاح أكثر لاعب مصري يتوج بالجائزة برصيد "مرتين".

وبالنظر إلى البلاد الأكثر فوزا بالجائزة، سنجد أن الكاميرون تحمل الرقم القياسي في عدد مرات فوز لاعبيها بجائزة الأفضل في القارة السمراء برصيد 11 مرة، كما جاء لاعبو الكاميرون في المركز الثاني للجائزة 8 مرات من قبل، والمركز الثالث 11 مرة.

وكانت الجوائز الكاميرونية الـ 11 من نصيب كل من صامويل إيتو برصيد 4 مرات أعوام (2003 و2004 و2005 و2010)، وروجيه ميلا مرتين عامي 1976 و1990، وتوماس نكونو مرتين عامي 1979 1982، جان مونجا أونجوان عام 1980، وتيوفيل أبيجا عام 1984، وباتريك مبوما عام 2000.

وتأتي كوت ديفوار في المركز الثاني في عدد مرات الحصول على جائزة أفضل لاعب إفريقي برصيد 6 ألقاب كانت من نصيب كل من يايا توريه الذي حصد الجائزة أربع مرات أعوام (2011 و2012 و2013 و2014)، وديدييه دروجبا الذي نال الجائزة مرتين عامي 2006 و2009، ثم غانا في المركز الثالث بالقائمة بعد حصد 5 ألقاب عبر عبيدي بيليه الذي فاز بها ثلاث مرات أعوام (1991 و1992 و1993)، وإبراهيم سانداي عام 1971، وكريم عبد الرزاق عام 1978.

وبالحديث عن اللاعبين المصريين الذي سبق لهم التتويج بجائزة الأفضل في إفريقيا، سنجد أن مصر حققت الجائزة ثلاث مرات عن طريق محمد صلاح نجم ليفربول برصيد مرتين عامي 2017 و2018 بعدما تفوق على الثنائي السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير أوباميانج في العامين.

وكان محمود الخطيب نجم الأهلي السابق ورئيس النادي الحالي قد حصد الجائزة مرة وحيدة عام 1983 بعدما تفوق على الثنائي الغاني أوهايو داي، والتوجولي رافا موتيرو.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

بعد غياب محمد صلاح.. محمد رمضان يحيي حفل «الكاف»

منذ حوالي 14 ساعة

تورط ضابط عراقى فى اغتيال سليمانى: بعث رسائل مشفرة بتحركاته

منذ حوالي 20 ساعة

ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بملابس جريئة

منذ حوالي 4 ساعات

تحسبا للحرب.. روسيا ترسل سفينة صواريخ تجاه سوريا

الصور

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

image description

الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

الأكثر قراءة

تحسبا للحرب.. روسيا ترسل سفينة صواريخ تجاه سوريا

بعد إعلان الانفصال.. كواليس الخلاف بين أصالة وطارق العريان

شقيق زوج نانسي عجرم يكشف حقيقة علاقتها بـ«لص الفيلا»

بعد غياب محمد صلاح.. محمد رمضان يحيي حفل «الكاف»

أيام زمان

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

نجم الساعة

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

الصحة

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

باحثون: حرمان الطفولة يؤثر على حجم المخ

تصل للوفاة.. أضرار المبيدات الحشرية

الرئيس نيوز

"يفتتح خلال أيام ويضم 1000 قطعة".. "متحف الغردقة" تاريخ ينتظر آلاف السائحين

أفريقيا كانت هدفاً أساسياً لزيارات السيسي الخارجية 2019

"الراسب مفصول".. المالية تبدأ غداً اختبارات تقييم لموظفي الضرائب

بطاقات تموينية جديدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة

منوعات

الأفضل في إفريقيا.. الكاميرون تحمل الرقم القياسي ومصر 3 ألقاب

اقتربت أكثر من اللازم.. نمر يهاجم فتاة أرادت التقاط «سيلفي»

4 نصائح تساعد الأم فى تدريب طفلها على استخدام «المرحاض»

ركاب طائرة هندية يحاولون كسر الباب بعد احتجازهم بالداخل 5 ساعات

كشكول

وزير التعليم العالى يوضح أهمية وفؤائد نظام الامتحانات الإلكترونية

الأعلى للأزهر يفتح الباب للراغبين في ضم مدة الخدمة العسكرية أو العامة(مستند)

100% نسبة إنجاز جامعة طنطا فى الرد على الشكاوى

وزير التعليم العالي: هدف الجامعات التكنولوجية تدريب أعضاء هيئة التدريس على التقنيات الحديثة

إسلام سياسي

«عربية النواب» تناقش تطورات الأوضاع في ليبيا.. الاثنين

من سيقود المخطط الفترة المقبلة؟.. سؤال يتسبب في انشقاقات بين قيادات "الإخوان"

الإفتاء: تركيا تتطلع بطموحها الاستعماري للسيطرة على العمق الأفريقي

التحالف الدولي يؤكد وقف التدريب ودعم العمليات ضد داعش

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: وزارة الثقافة.. المشاريع الكبرى وخناقات الحوارى!
لواء. محسن الفحام
سليمانى والحرس الثورى
لواء.حمدى البطران
مثقفون مهمشون
مؤمن المحمدي
لايصين كومبليتلى
المزيد

الثقافة

السيد إمام: بعض الترجمات لا تحمل أدنى صلة بالنصوص الأصلية

وزيرة الثقافة: نواجه التطرف الفكري بالفنون المختلفة

حين تغرب الشمس.. مجموعة قصصية لـ فريد الخمال عن دار كتوبيا

رئيس دار الكتب والوثائق توجه بتوفير أفضل الخدمات للباحثين

صفحتنا ع الفيس بوك