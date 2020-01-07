الأفضل في إفريقيا.. الكاميرون تحمل الرقم القياسي ومصر 3 ألقاب

ساعات قليلة وينطلق حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث يقام الحفل في الثامنة مساءً، بأحد فنادق منطقة "سهل حشيش" في مدينة الغردقة، إذ يتنافس على الجائزة الثلاثي (المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز).



جائزة أفضل لاعب إفريقي للعام، كانت تسمى سابقًا جائزة الكرة الذهبية الإفريقية، وهي جائزة تمنح كل سنة لأفضل لاعب في إفريقي، ونظمت لأول مرة عام 1970 من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وذلك حتى عام 1994، فيما تولى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تنظيم الحدث بداية عام 1992 وحتى حفل 2019 الذي سيقام مساء اليوم في الغردقة.



وفي جائزة الأفضل لعام 2019، أعلن الاتحاد الإفريقي عن الجهات التي اشتركت في عملية التصويت لاختيار اللاعبين الفائزين، وهي "لجنة الكاف للتنمية والتطوير، ومجموعة من أهم الصحفيين، ومدربو الأندية المشاركة في الأدوار الإقصائية من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية، ومدربو منتخبات الاتحادات المحلية المعتمدة داخل القارة الإفريقية، بالإضافة إلى قادة منتخبات الاتحادات المحلية المعتمدة داخل القارة الإفريقية".



المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، هو آخر لاعب توج بالجائزة، بعدما حصد اللقب مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018، كما يتنافس على لقب عام 2019 مع الثنائي "السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز".



ويعد الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه، الأكثر تتويجا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حيث حصد كل منهما اللقب أربع مرات من قبل، ففاز إيتو بالجائزة أعوام (2003 و2004 و2005 و2010)، أما توريه فحصد الجائزة أعوام (2011 و2012 و2013 و2014)، ويأتي بعدهما الغاني عبيدي بيليه الذي فاز بجائزة الأفضل في القارة السمراء ثلاث مرات أعوام (1991 و1992 و1993)، فيما يعتبر محمد صلاح أكثر لاعب مصري يتوج بالجائزة برصيد "مرتين".



وبالنظر إلى البلاد الأكثر فوزا بالجائزة، سنجد أن الكاميرون تحمل الرقم القياسي في عدد مرات فوز لاعبيها بجائزة الأفضل في القارة السمراء برصيد 11 مرة، كما جاء لاعبو الكاميرون في المركز الثاني للجائزة 8 مرات من قبل، والمركز الثالث 11 مرة.



وكانت الجوائز الكاميرونية الـ 11 من نصيب كل من صامويل إيتو برصيد 4 مرات أعوام (2003 و2004 و2005 و2010)، وروجيه ميلا مرتين عامي 1976 و1990، وتوماس نكونو مرتين عامي 1979 1982، جان مونجا أونجوان عام 1980، وتيوفيل أبيجا عام 1984، وباتريك مبوما عام 2000.



وتأتي كوت ديفوار في المركز الثاني في عدد مرات الحصول على جائزة أفضل لاعب إفريقي برصيد 6 ألقاب كانت من نصيب كل من يايا توريه الذي حصد الجائزة أربع مرات أعوام (2011 و2012 و2013 و2014)، وديدييه دروجبا الذي نال الجائزة مرتين عامي 2006 و2009، ثم غانا في المركز الثالث بالقائمة بعد حصد 5 ألقاب عبر عبيدي بيليه الذي فاز بها ثلاث مرات أعوام (1991 و1992 و1993)، وإبراهيم سانداي عام 1971، وكريم عبد الرزاق عام 1978.



وبالحديث عن اللاعبين المصريين الذي سبق لهم التتويج بجائزة الأفضل في إفريقيا، سنجد أن مصر حققت الجائزة ثلاث مرات عن طريق محمد صلاح نجم ليفربول برصيد مرتين عامي 2017 و2018 بعدما تفوق على الثنائي السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير أوباميانج في العامين.



وكان محمود الخطيب نجم الأهلي السابق ورئيس النادي الحالي قد حصد الجائزة مرة وحيدة عام 1983 بعدما تفوق على الثنائي الغاني أوهايو داي، والتوجولي رافا موتيرو.