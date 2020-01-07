إصابة 3 في حادث تصادم بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بمركز أخميم شرقي سوهاج.



تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بوقوع حادث تصادم بناحية نيدة دائرة المركز



تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "أحمد. ج"، 33 عامًا، طبيب، مقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة آلية قيادة "أحمد. ر" 19 عامًا، طالب، مقيم بدائرة المركز.



نتج عن الحادث إصابة قائدى المركبتين، و"عبدالله. ا" 13 عامًا، مقيم دبائرة المركز، مرافق قائد الدراجة، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وساقلتة المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.