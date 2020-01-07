دينا فؤاد: "الأخ الكبير" نقلة فى مشوارى الفنى

تعيش الفنانة الشابة دينا فؤاد وسط أجواء من السعادة بمناسبة ارتفاع نسبة المشاهدة لمسلسلها "الأخ الكبير"، الذى يعرض فى الثامنة مساءً على قناة cbc.



تلعب دينا شخصية "عبير" زوجة الفنان محمد رجب، واستطاعت أن تلفت أنظار المشاهدين، وتؤكد أنها فنانة موهوبة تمتلك مقومات النجمة القادرة على التنوع فى تجسيد الشخصيات.



وأكدت، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدور نقلة فى مشوارها الفنى، مشيرة إلى أن ردود الأفعال جاءت إيجابية حول المسلسل منذ الحلقة الأولى.



يذكر أنه بالتزامن مع عرض المسلسل، أطلق الجمهور على دينا فؤاد لقب "وجه القمر"، وهو ما أسعدها، وعلقت بقولها إن هذا اللقب وسام على صدرها، وستسعى جاهدة لتقديم شخصيات جديدة للحفاظ عليه، وحتى تكون عند حسن ظن جمهورها.



مسلسل "الأخ الأكبر" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، وبطولة محمد رجب، دينا فؤاد، وأيتن عامر.