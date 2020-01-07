التحرى عن سرقة عيادة طبيب في الدقي

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالتحري عن تعرض عيادة طبيب للسرقة في الدقي؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائى؛ لفحص الأدلة الجنائية وكتابة تقرير عنها؛ لاستكمال التحقيقات.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تسلل للعيادة واستولى على مبلغ مالي وفر هاربًا، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه.



وكانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بسرقة مبلغ مالي من شقة طبيب بالدقي، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولًا تسلل للعيادة واستولى على مبلغ مالي وفر هاربًا.



ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة، والمسجلين خطر لكشف هوية المتهم والقبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.