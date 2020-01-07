وزير خارجية بريطانيا في بروكسل لبحث أزمات الشرق الأوسط

يتجه وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، إلى بروكسيل، اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع في الشرق الأوسط، لإيجاد حل دبلوماسي للتوترات الصاعدة بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.



وقُتِل قائد فليق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة "الحشد الشعبي العراقي"، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية.



وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن طهران تدرس 13 سيناريو انتقاميًا بعد قتل الولايات المتحدة الأمريكية قائد فيلق القدس، قاسم سليماني الجمعة الماضية.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح الجمعة الماضية، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس".