إطلاق المرحلة 2 من «الحد من انتشار العدوى» خلال أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "الحد من انتشار العدوى" فى 9 محافظات بالجمهورية تشمل: "الإسكندرية، المنيا، قنا، المنوفية، أسيوط، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء ومرسى مطروح"، خلال أيام، لافتة إلى أنها مبادرة مكملة تم إطلاقها ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" بهدف القضاء على عدوى الفيروسات الكبدية بصالونات التجميل والنوادي الصحية، تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".



وأوضحت أنه يتم تقسيم المحافظات إلى قطاعات وفقًا لحجم القوى البشرية لصالونات التجميل لتغطيتها وتجهيز الفرق الصحية وعقد دورات تدريبية لهم للتدريب على كيفية التعامل مع المهنيين فى صالونات التجميل.



وأشارت وزارة الصحة إلى أن المبادرة ستستمر لمدة 3 أشهر ميدانيًا حتى 1 أبريل المقبل حيث سيتم تعليق بوسترات التوعية وزيارات صالونات ضمن حملات التوعية والتقييم وعقد ورش عمل لتثقيف المهنيين لعدم نقل العدوى بصالونات التجميل وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، كما ستتم متابعة المبادرة لمدة عامين من خلال الأحياء وإدارة التثقيف الصحى بالمحافظات، لتغيير ثقافة المواطنين والذى يحتاج لبعض الوقت.