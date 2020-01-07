الأعلى للإعلام يناقش مخالفات تغطية «تحرش المنصورة» غدا

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي جمال شوقي، في اجتماعها غدا الأربعاء، تقارير لجان الرصد حول التغطية الإعلامية لحادث التحرش بفتاة المنصورة، والتغطية الإعلامية للأحداث على الساحة الليبية.



وكان المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، انتهى من تقريره السنوي عن حالة الإعلام في مصر، والذي أعدته اللجان المعنية خلال الفترة الماضية.



يتكون التقرير السنوي الثاني عن حالة الإعلام في مصر، الذي انتهى المجلس الأعلى للإعلام منه، من دراسة عن حرية الرأي والتعبير ويجيب عن التساؤلات الخاصة بمدى تمتع وسائل الإعلام المصرية بالحرية والاستقلالية، وفقا لمعايير تعمل بها لجنة إعداد التقرير.



كما يشمل التقرير، فصلا عن حالة الإعلام في مصر ومدى تمتعه بالحرية والاحترافية والتنوع، وفصلا عن دراسات أعدتها لجان المجلس حول المخالفات الإعلامية، وفصلا آخر عن نشاط المجلس في 2019، و3 فصول أخرى عن الشكاوى والتدريب وتقرير الأمين العام، كما يحوي فصلا عن أهم ما أصدره المجلس من معايير وأكواد ولائحة الجزاءات.