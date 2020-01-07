التحقيق مع سائق سرق 10 آلاف جنيه فى مصر القديمة

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع سائق تاكسي؛ لاتهامه بسرقة 10 آلاف جنيه من شخصين أثناء استقلالهما سيارته لتوصيلهما.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية، من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع عبد العزيز آل سعود، تلاحظ لهم تجمع من الأهالي.



باستبيان الأمر، تم التقابل مع كل من "على. ا"، 57 سنة، مدير شركة استيراد، "بشير. ع"، 56 سنة أعمال حرة، وقررا أنهما عقب استقلالهما "تاكسي"، من منطقة إقامتهما، لتوصيلهما إلى شارع عبدالعزيز آل سعود بمنطقة المنيل وفور وصولهما اكتشف الأول سرقة حافظة نقوده، وبداخلها مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، واتهما فى ذلك قائد السيارة"سامح. ا. ر" 42 سنة بارتكاب الواقعة.



وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حافظة النقود المستولى عليها، وبداخلها المبلغ المالي أسفل المقعد الخاص بالسائق، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المجنى عليهما وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.