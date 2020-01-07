راعي الكنيسة المصرية بالكويت: لا فرق بين مسلم ومسيحي

أكد راعي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت، القمص بيجول الأنبا بيشوي، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تفرق بين مسلم ومسيحي، مشددًا على أن الدولة رسخت مفهوم المواطنة والوحدة الوطنية على أرض الواقع.



وأضاف القمص بيجول - على هامش استقباله للمهنئين بعيد الميلاد المجيد بمقر الكنيسة اليوم الثلاثاء – أن المواطن المصري أصبح الآن يعيش في وطنه، دون أدنى شعور بانتقاص حقوقه، مؤكدًا عدم وجود أي تمييز سواء ديني أوعرقي، فالجميع مواطنون في وطن واحد.



وأكد القمص بيجول أن حرص الرئيس السيسي على مشاركة المسيحيين فرحة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد كل عام، تزيد العيد بهجة وسرورًا، وتدخل الفرحة على نفوس الجميع.



وشدد راعي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت، على أن حجم الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، تعد فخرًا لكل مصري، مثمنًا مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها على مختلف الأصعدة، في إطار جهوده الحثيثة لبناء مصر الجديدة.



وقال القمص بيجول: "ندعو لمصرنا الحبيبة بالازدهار والعز الدائم والتوفيق والتأييد لرئيسنا المحبوب الرئيس السيسي، مقدرين جهوده الكبيرة لعودة مصر إلى ما كانت عليه من ريادة ونهضة شاملة، ونسأل الله أن يجعل السنة الجديدة بداية خير ومختلفة عما سبق من سنوات، وكلنا أمل أن تكون سنة سلام واستقرار وهدوء وطمأنينة لمنطقتنا العربية والعالم أجمع".