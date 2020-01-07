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فن

شيرين رضا: خطة لطرح فيلم «رأس السنة» قريبا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:54 ص
شيرين رضا
شيرين رضا
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قالت الفنانة شيرين رضا، إن هناك خطة لطرح فيلم «رأس السنة» خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الفيلم عمل بسيط ليس من نوعية الأكشن أو الغموض.

وأعربت رضا، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم الذي يتحدث عن تلاقي مجموعة من الأشخاص في ليلة رأس السنة، ضمن تركيبة فنية تم تقديمها من قبل كثيرا، لكن "رأس السنة" لا يحمل أية نوعيات الأكشن أو الغموض التي حملتها الأفلام التي تنتمي للنوعية نفسها.

وتدور أحداث فيلم «رأس السنة» بين عالم اﻷثرياء داخل إحدى المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف الصعبة عندما يلتقون معا.

ويشارك في بطولة الفيلم: محمد ممدوح، وإياد نصار، وإنجي المقدم، وكوكبة من النجوم، ومن تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.

وأكدت رضا، أنها تهتم حاليا بالحضور السينمائي والعمل أكثر بهذه المنطقة، رافضة النظر للسينما على أنها مجرد إيرادات فقط، مضيفة أن أهم ما يجب أن تحمله السينما هو اللغة الفنية والرسالة التي يحتويها العمل، وينشغل فريق العمل كله بها من أجل توصيل هذه الرسالة للجمهور، ورأت أن الإيرادات ليست هي السبب الوحيد لنجاح أية تجربة سينمائية جديدة.

واختتمت رضا، وجود جزء ثالث من فيلم (الفيل الأزرق)، الذي حقق نجاحا كبيرا بجزئيه (الأول والثاني)، ولكنها تعتقد أنه لم يتم البدء في كتابته من الكاتب أحمد مراد، لافتة إلى أنها لا تعرف إن كانت شخصية "ديجا" التي جسدتها في الفيلم ستكمل مشوارها مع الشخصيات الأخرى الموجودة في العمل من عدمه، وهذا سوف يتحدد عقب اكتمال الكتابة وبدء التحضيرات الفعلية للعمل.

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