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آشلي جراهام تطلق مجموعة حصرية من فساتين الزفاف

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:49 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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تواجه بعض الفتيات عند اختيار فستان الزفاف أزمة في عدم وجود مقاسات كبيرة، عارضة الأزياء ونجمة غلاف ڤوج العربيّة السابقة آشلي جراهام لمست المشكلة مما جعلها تتنوع في مجال الأزياء، وتدافع عن عارضات الأزياء ذوات المقاسات الكبيرة منذ انطلاقة مسيرتها، وهي تستعد لإطلاق مجموعة حصريّة من فساتين الزفاف بمقاسات متنوّعة بالتعاون مع علامة برونوفياس.

ضمت هذه المجموعة 15 فستانًا مع بذلة فاخرة يمكن أن تكون خيارًا مناسبًا للعروس في احتفالات زفافها، وجاءت بمقاسات متنوعة من مقاس 0 وحتى مقاس 38، بأسعار تتراوح بين $1316 و$4609 دولارًا أمريكيّا (ما يعادل 4937 و17291 درهمًا إماراتيًا، ريالًا سعوديًا).
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قالت آشلي أنها ليست راضية عن اختيارها لفستان زفافها قبل تسع سنوات، حيث وجدت فستان أعجبها تصميمه بمقاس 10 لزفافها وقامت بتعديله ليصبح مقاس 14، وذلك هو الحل الوحيد أمام أي سيدة بمقاس كبير عازمة على شراء فستان زفاف، ذلك ما جعلها تذكر على تعدد المقاسات في مجموعتها هذه.

حرصت «آشلي» على تنوع الخيارات في هذه المجموعة، وقالت عن ذلك "من المهم لمجال أزياء العرائس أن يكون منفتحًا للشمولية والتنوع".

وأضافت العارضة: "أردت من تعاوني مع علامة برونوفياس أن تشعر من ترتديه بقوتها ودهائها وجمالها في الوقت نفسه، أريدها أن تكون سعيدة وواثقة وهي تطل على هذا الفصل الجديد من فصول حياتها".
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سواء كانت العروس تحب الأكمام الطويلة، أو الحمالات، أو حتى الفساتين الكلاسيكيّة بدون أكمام، ستجد في هذه المجموعة خيارات مناسبة من الفساتين الناعمة والمطرزة وبقصات تبرز محاسن الجسم.

ليست هذه المرّة الأولى التي يبرز فيها اسم آشلي جراهام كمصممة أزياء، فقد أطلقت عارضة الأزياء المعروفة مجموعة لملابس السباحة، والملابس الداخليّة في السابق.

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